Dionisi “Non c’è un momento peggiore per affrontare la Cremonese”

Il tecnico del Sassuolo: "Cambiati con Ballardini, ma non sarà facile nemmeno per loro" SASSUOLO (ITALPRESS) – Il colpo di Lecce ha confermato il buon momento del Sassuolo, allontanatosi dalla zona calda e un po' più vicino al gruppone che insegue la zona Europa. La sfida di domani alle 18,30 con la Cremonese può essere l'occasione per blindare la salvezza. "Dobbiamo avere le nostre ambizioni – spiega mister Alessio Dionisi – e tirarle fuori in una partita importante come quella con la Cremonese. La vittoria sulla Roma ha solo confermato che sono più che vivi. Con Ballardini hanno cambiato identità, sistema e idea di gioco, merito loro e demerito di chi credeva non fosse così, stanno giocando per ottenere un risultato e una salvezza che magari ora sembra insperata ma combattono sempre, sono in semifinale di Coppa Italia e le ultime due partite giocate contro Torino e Roma hanno fatto bene. Per affrontarli non c'era momento peggiore, ma anche per la Cremonese non sarà semplice affrontare il Sassuolo ora". Dionisi si aspetta una gara simile a quella di Lecce. "La partita al Via del Mare – prosegue – la annovero tra le più decisive che abbiamo vinto fin qui, perché era tanto difficile, poi giocarla è un conto, l'ambiente, l'approccio, l'avversario, e per me quella di domani è sullo stesso livello". Capitan Ferrari dovrebbe nuovamente partire fuori, ma Dionisi spegne ogni possi- foto LivePhotoSport -bile polemica. "Dimostra ogni volta le sue qualità dentro e fuori dal campo – spiega – e il fatto che si metta a disposizione anche per pochi minuti è importante per noi. Ora è difficile andare a toccare qualcosa quando dei giocatori (Tressoldi ed Erlic, ndr) stanno facendo bene, lui sarà più importante della stagione scorsa. Ovvio che non è contento, ma è un giocatore fondamentale in campo e in allenamento". Ultimo flash sul possibile rigorista senza Berardi squalificato. "Sicuramente non li calcio io… (sorride, ndr). In campo a Milano quando c'era Domenico ha calciato Laurienté, ma è un dettaglio sul quale mi piacerebbe riflettere domani…". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/mc/red 05-Mar-23 13:22