Pattinaggio: Mondiali pista lunga. Ghiotto vince l’oro nei 10mila

L'atleta delle Fiamme Gialle ha migliorato il proprio record italiano. ROMA (ITALPRESS) – Storica medaglia d'oro per Davide Ghiotto ai Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio su pista lunga, appena conclusi a Heerenveen (in Olanda). L'atleta delle Fiamme Gialle, bronzo olimpico lo scorso anno, ha vinto la gara dei 10.000 metri maschili. Il ventinovenne vicentino ha migliorato il proprio primato personale (nonché record italiano) di quasi quattro secondi. Il tempo di 12'41"35 si è rivelato inarrivabile. Per dare la dimensione del dominio dell'azzurro basta pensare che l'avversario più vicino, ovvero l'olandese Jorrit Bergsma, si è piazzato al secondo posto con un distacco di oltre 14 secondi. Mai l'Italia aveva ottenuto un titolo iridato nei Mondiali lunghe distanze, giunti alla 22esima edizione. Per lo speed-skating azzurro è la quarta vittoria in un "Evento Major". In passato erano arrivati i trionfi di Roberto Sighel (Mondiali All-Around 1992) e i due ori olimpici di Torino 2006 (Enrico Fabris nei 1.500 metri e il team pursuit maschile, composto dallo stesso Fabris, da Matteo Anesi e da Ippolito Sanfratello, nonché da Stefano Donagrandi, impegnati in batteria). Tornando alla gara odierna, Andrea Giovannini, medaglia di bronzo nella mass start di ieri, ha fermato il cronometro sul 13'18"41, chiudendo in ottava piazza. Per quanto riguarda i 1.500 metri da rimarcare il fatto che Alessio Trentini abbia ottenuto il miglior risultato stagionale, attestandosi al 12° posto, con il tempo di 1'46"04. Francesco Betti ha fatto segnare il crono di 1'47"98, concludendo 22°. Nel settore femminile Laura Peveri ha chiuso in 2'00"19, classificandosi 20esima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Mar-23 16:57