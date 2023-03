Sci alpino: Super g Aspen e coppa specialità a Odermatt, 19^ Casse

Lo svizzero allunga anche nella classifica generale di Coppa del Mondo ASPEN (USA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince il supergigante di Aspen, mette in bacheca la coppa di specialità e allunga su Aleksander Aamodt Kilde nella generale. Il weekend sulla Ruthie's Run si conclude col successo dello svizzero, che chiude in 1'06"80 centrando la 20esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la nona stagionale di cui 5 proprio in super-G. Alle sue spalle, per appena 5 centesimi, Andreas Sander mentre Kilde deve accontentarsi della terza piazza, a 0"34: il norvegese, che ieri ha chiuso i conti per la coppa di discesa, è a 188 punti nella classifica di specialità da Odermatt quando manca solo una gara, quella delle finali di Soldeu. Anche nella corsa alla Sfera di Cristallo lo svizzero mette un altro tassello verso il bis: 386 le lunghezze di vantaggio su Kilde. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Mattia Casse col 19esimo posto (+1"20) subito davanti a Matteo Marsaglia, 23^ Christof Innerhofer, a punti anche Guglielmo Bosca (25^) e Giovanni Borsotti (27^) mentre Dominik Paris esce dopo poche porte. Fuori anche Florian Schieder e Nicolò Molteni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mar-23 20:17