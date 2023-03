Simone Alessio è oro al Sofia Open di taekwondo

L'azzurro vince tutti e 4 gli incontri senza perdere nemmeno un round SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Simone Alessio continua a dominare la scena del taekwondo mondiale nella categoria -80 kg, aggiudicandosi la vittoria al Sofia Open 2023 in Bulgaria. L'azzurro ha letteralmente spazzato via tutti i suoi avversari senza perdere nemmeno un round durante i quattro incontri disputati, compresa la finale contro il greco Telikostoglou. Il suo talento e la sua determinazione gli consentono di consolidare così il suo primato all'interno del ranking olimpico e mondiale. Ma Alessio non è l'unico atleta italiano ad aver fatto bella figura in Bulgaria: Elisabetta Ilenia Matonti ha conquistato l'argento nella categoria -53 kg, mentre Giada Al Halwani e Cristina Gaspa hanno portato a casa un bronzo rispettivamente nelle categorie -57 kg e -62 kg. – foto ufficio stampa Fita – (ITALPRESS). glb/com 05-Mar-23 21:02