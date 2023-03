Orsato designato dall'Uefa per Bayern Monaco-Psg ROMA (ITALPRESS) – Sarà l'arbitro francese Clement Turpin ad arbitrare mercoledì 8 marzo a Londra Tottenham-Milan, gara di ritorno degli ottavi di Champions League (all'andata i rossoneri si imposero per 1-0). L'Uefa ha invece designato Daniele Orsato, sempre mercoledì, per Bayern Monaco-Psg. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Mar-23 13:07