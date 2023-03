Presentata Acea Run Rome The Marathon, in 30.000 da tutto il mondo

La gara è prevista alle ore 8 del 19 marzo. ROMA (ITALPRESS) – Roma ancora una volta al centro del mondo. L'appuntamento è per le ore 8 di domenica 19 marzo quando si correrà l'Acea Run Rome The Marathon, l'evento sportivo più partecipato d'Italia, la maratona più grande e attesa, con un percorso che corre nella storia tra decine di monumenti, arte, leggende e che non ha eguali. Attese al via oltre 30mila persone, migliaia gli stranieri in gara provenienti da 110 nazioni del mondo per correre la maratona internazionale su distanza certificata da 42,195km, la staffetta solidale Acea Run4Rome (start ore 8.15) e la classicissima stracittadina SN4IFUN Run (ore 8.30) da 5km che quest'anno, grande novità, vedrà l'inclusione anche della Stracanina. Maratona a Roma che festeggia la 28^ edizione, la 3^ con il nome Acea Run Rome The Marathon. Attesi grandi campioni al via che subentreranno nell'albo d'oro agli etiopi Bekele Fikre Tefera, che nel 2022 ha fatto segnare il nuovo record del percorso portandolo a 2:06'48" e Sechale Dalasa Adugna in 2h26'09", così come sarà al via il mitico ultramaratoneta pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra. Una grande novità attende tutti i partecipanti, l'adrenalina salirà al massimo pochi istanti prima del via sui Fori Imperiali, vi sarà il passaggio delle Frecce Tricolori che per la prima volta in una maratona italiana stenderanno nel cielo di Roma il tricolore più bello e più grande del mondo. A due settimane dall'evento, è già in crescita del 50%, rispetto all'ultima edizione il numero degli stranieri che parteciperanno alla staffetta. Attualmente, sono 26 le nazioni rappresentate con la Francia leader indiscussa di questa classifica, seguita da Irlanda e Belgio. E' sempre più forte ed importante il legame tra Acea Run Rome The Marathon e Athletica Vaticana. In preparazione, fisica e spirituale, della maratona sono state programmate diverse iniziative che vogliono stringere in un unico grande abbraccio i maratoneti provenienti da tutto il mondo e i poveri accolti dall'Elemosineria Apostolica e dalla Comunità di Sant'Egidio. Saranno momenti di vero sport, amicizia, inclusione e arricchimento reciproco. E' previsto anche un incontro in udienza con il Santo Padre che si è sempre dimostrato grande amante dello sport e della maratona. Primo appuntamento per giovedì 9 marzo alle ore 18 presso il Dispensario Pediatrico "Santa Marta" in Vaticano, titolo della serata 'Sport come luce, vita e riscatto', a portare la loro testimonianza di vita e di sport vi saranno gli atleti Annalisa Minetti, Sara Vargetto, Giorgio Calcaterra e il giornalista scrittore Roberto Di Sante. Sabato 11 marzo il Get Ready, l'ultimo allenamento collettivo in preparazione della maratona, si terrà eccezionalmente in zona Vaticano-Piazza San Pietro e vedrà il coinvolgimento oltre che delle centinaia di atleti anche dei poveri della Comunità di Sant'Egidio. Come da tradizione sabato 18 marzo alle ore 18 presso Chiesa degli Artisti (Piazza del Popolo) vi sarà la Messa del Maratoneta. Presiede il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Al termine della celebrazione la Preghiera del Maratoneta e la benedizione degli atleti. Con una particolare preghiera per la pace, anche attraverso l'esperienza sportiva. "Roma si conferma la Capitale delle corse su strada e la Acea Run Rome The Marathon l'evento podistico più partecipato, più importante e atteso d'Italia dagli atleti professionisti e dagli amatori di tutto il mondo. Quest'anno supereremo il tetto dei 30mila partecipanti, il doppio rispetto alla passata edizione, la metà proveniente da oltre 110 Paesi nel mondo" ha detto l'assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato. "Una 28ª edizione sempre più interconnessa e sostenibile è pronta per essere un altro grande successo" ha aggiunto Silvia Salis, vicepresidente vicario Coni. "La Maratona di Roma è un appuntamento imperdibile ormai per i cittadini, per i turisti, per gli atleti, per gli amatori e per gli amanti dello sport. Una vetrina per la città. Un grande evento inclusivo, sostenibile, driver per l'economia e volano per la crescita della pratica sportiva" le parole del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli. "Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno una delle più grandi manifestazioni sportive d'Italia, una gara che si svolge in uno scenario meraviglioso come quello di Roma, città nella quale ACEA è nata nel 1909 e nella quale ha il privilegio di operare da oltre un secolo. Nella sua lunga storia ACEA ha sempre incentivato e promosso i valori dello sport, soprattutto i valori della maratona, disciplina sostenibile per eccellenza che rappresenta anche un modo di vivere la città, coinvolgendo non solo migliaia di atleti professionisti, ma anche amatori, atleti paralimpici, oltre a cittadini e famiglie, sempre nel rispetto dell'ambiente" ha detto Barbara Marinali, presidente di Acea. – foto xl3/Italpress – (ITALPRESS). gm/red 06-Mar-23 17:08