Tennis: Torneo Monterrey. Titolo alla croata Vekic

La francese Garcia, testa di serie numero 1, battuta in finale in tre set MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) – Donna Vekic ha vinto il titolo nell'"Abierto GNP Seguros" (Wta 250 – montepremi 259.303 dollari) che è disputato sul cemento di Monterrey, in Messico. La tennista croata, testa di serie numero 3, ha sconfitto in finale la francese Caroline Garcia, prima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Vekic ha firmato così la prima vittoria stagionale contro una Top 10 e festeggiato il quarto titolo in carriera nel circuito Wta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Mar-23 08:05