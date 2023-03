Tennis: Torneo Santiago. Jarry profeta in patria, battuto Etcheverry

Il cileno supera l'argentino in finale con la sua 50^ vittoria sul rosso SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) – Nella sua città natale, Nicolas Jarry si è aggiudicato il "Movistar Chile Open", Atp 250 da 642.735 dollari che si è disputato sulla terra rossa di Santiago del Cile. L'idolo di casa ha superato in finale, in quasi tre ore di battaglia, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, battuto con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-2. Jarry, primo campione cileno in singolare nel circuito Atp dopo il successo di Cristian Garin sempre a Santiago nel 2021, ha ottenuto la cinquantesima vittoria in carriera sul rosso. E grazie a questo successo, maturato dopo la semifinale nell'ATP 500 di Rio de Janeiro, risale al numero 52 del ranking. Da inizio stagione, ha già guadagnato 100 posizioni in classifica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 06-Mar-23 08:07