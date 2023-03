Biathlon: Cdm, dieci azzurri convocati per gare Ostersund

In programma individuali, staffette e mass start da giovedì a domenica ROMA (ITALPRESS) – Il calendario della Coppa del mondo di biathlon propone l'ottavo appuntamento stagionale ad Ostersund, penultima tappa stagionale prima dell'epilogo di Oslo, dove gli azzurri cercheranno di aumentare il bottino stagionale di vittorie e podi. Nella località svedese si disputeranno individuali, staffette e mass start da giovedì a domenica. Per volere del direttore tecnico Klaus Hoellrigl, la squadra azzurra schiererà in campo femminile: Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler; tra gli uomini Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Daniele Cappellari e Patrick Braunhofer. La classifica generale femminile vede al primo posto la francese Julia Simon a quota 893 punti, seguita dalla svedese Elvira Oeberg a 735 e dal duo azzurro Vittozzi-Wierer, al terzo e quarto posto, rispettivamente con 720 e 679 punti. Per quanto riguarda le specialità Vittozzi guida la classifica delle Individuali con 150 punti, davanti ad Hanna Oeberg a 135; Wierer insegue Denis Hermann-Wick nella classifica sprint (310 a 296 per la tedesca). Tra gli uomini dominio del norvegese Johannes T. Boe, primo in ogni ordine di classifica dalla generale a quelle di specialità. Il migliore degli azzurri in campo maschile è Tommaso Giacomel, 15esimo nella generale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 07-Mar-23 11:12