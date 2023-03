Calcio: Champions. Galtier “Aggressivi col Bayern, Donnarumma un grande”

"Assenza Neymar pesante, ma abbiamo il nostro piano per vincere", dice il tecnico del Psg MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo i nostri difetti, ma li hanno anche gli avversari e lo stesso discorso vale per i punti di forza. Servirà grande attenzione e bisognerà essere audaci in fase di costruzione". Rispetto per il Bayern, ma anche fiducia nel suo Psg. Christophe Galtier sa che la sua squadra non è impeccabile, ma è altrettanto consapevole che ha le qualità per superare l'ostacolo e ribaltare lo 0-1 subito all'andata. Non ci sarà Neymar, un'assenza pesante con cui Galtier dovrò fare i conti non solo domani, ma per il resto della stagione. "Mi dispiace per lui, ma anche per noi, non averlo è un problema e mi sembra incredibile leggere il contrario: abbiamo fatto 17 gol e 11 assist e da quando sono qui si è sempre comportato da grande professionista qual è. Dite che la squadra è più equilibrata senza di lui? Può essere, ma è un vantaggio o perdiamo il vantaggio di avere uno come lui nella fase offensiva?". Galtier non ha dubbi, così come non ne ha su Gigio Donnarumma, nel mirino della critica per alcune prestazioni non convincenti come l'ultima contro il Nantes. "È un portiere giovane e affidabile, di altissimo livello. Ha fatto un errore sul primo gol del Nantes, ma non dovrebbe capitare più e non va dimenticato che è in grado di essere decisivo nei momenti importanti. Per me è un grande portiere". Tornando all'avversario da affrontare e all'importanza della partita per il suo Psg, Galtier spiega: "Per noi tutte le gare contanto, questa è valida per una competizione molto difficile e alla fine ci sarà un vincitore e uno sconfitto, ma noi giochiamo sempre per vincere sapendo che per il club questo è un obiettivo molto importante. Noi dobbiamo avere un atteggiamento molto più aggressivo, vincente. Se giocheremo con questo stato d'animo avremo la possibilità di qualificarci. Il nostro piano di gioco è chiaro, avremo Mbappé dall'inizio e Kylian rispetto all'andata ci dà maggiore profondità. Vogliamo giocare alti e pressare di più. Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, un club che è una grande istituzione, sempre al top per calciatori e allenatori. Giocheremo in uno stadio magnifico, pieno, speriamo di iniziare subito forte per togliere un po' di entusiasmo all'ambiente. È un privilegio giocare queste partite e faremop di tutto per giocarne altre". Magari anche puntando sui rigori. "Sono una possibilità e per me non si tratta di una lotteria, si lavoro sul gesto tecnico negli allenamenti anche se poi in partita cambiano le condizioni ovviamente, La mia strategia è abbastanza chiara: i migliori devono tirare tra i primi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Mar-23 18:30