Calcio: In Europa League Scharer arbitra Roma, Sidiropoulos per Juve

L'albanese Jorgji designato invece per Fiorentina-Sivasspor in Conference ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere giovedì all'Olimpico, alle 18.45, l'andata degli ottavi di Europa League fra Roma e Real Sociedad. È la prima volta che il fischietto elvetico incrocia i giallorossi (anche se fu il quarto uomo della finale di Conference League vinta sul Feyenoord) ma i suoi precedenti con le italiane fanno ben sperare con cinque vittorie su cinque: Zenit-Juve 0-1 (CL '21-22), Atalanta-Olympiacos 2-1 (EL '21-22), Viktoria Plzen-Inter 0-2 (CL '22-23), Juve-Maccabi Haifa 3-1 (CL '22-23) e Milan-Tottenham 1-0 (CL '22-23). Sempre giovedì, ma alle 21 allo Stadium, l'andata degli ottavi fra Juventus e Friburgo: fischia il greco Tasos Sidiropoulos. Positivo il precedente del 22 ottobre 2019, col successo dei bianconeri in Champions sulla Lokomotiv Mosca per 2-1. Nel complesso il suo bilancio con le italiane è di 6 vittorie (Panduru-Fiorentina 1-2, EL '13-14; Torino-RNK Spalato 1-0, EL '14-15; Napoli-Dinamo Mosca 3-1, EL '14-15; Roma-Cska Mosca 3-0, CL '18-19; Napoli-Zurigo 2-0, EL '18-19; Juve-Lokomotiv Mosca 2-1, CL '19-20); 4 pareggi (Slovan Liberec-Udinese 1-1, EL '13-14; Atalanta-Mditjylland 1-1, CL '20-21; Stella Rossa-Milan 2-2, CL ' 20-21; Betis-Roma 1-1, EL '22-23); e una sconfitta (Copenaghen-Atalanta 4-3 dcr, EL '18-19). Sarà invece l'albanese Enea Jorgji a dirigere giovedì al Franchi, alle 21, l'andata degli ottavi di Conference League fra Fiorentina e Sivasspor. Prima volta per il 38enne direttore di gara con un'italiana nelle coppe europee. Un anno fa, però, fu il fischietto dell'amichevole vinta dalla Nazionale di Mancini sulla Turchia per 3-2 a pochi giorni dalla dolorosa sconfitta con la Macedonia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Mar-23 10:56