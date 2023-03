Ciclismo: Tirreno-Adriatico. Jakobsen vince in volata la seconda tappa

Prima affermazione in Italia per il belga, Ganna mantiene la maglia azzurra ROMA (ITALPRESS) – Fabio Jakobsen ha vinto in volata la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, la Camaiore-Follonica di 210 chilometri. Il corridore belga della Soudal-QuickStep ha preceduto il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il colombiano Fernando Gaviria (Movistar); ottavo e migliore degli italiani Simone Consonni (Cofidis). Per Jakobsen, al suo secondo centro stagionale dopo la seconda tappa della Vuelta a San Juan, si tratta della prima affermazione da professionista in Italia. Filippo Ganna mantiene la maglia azzurra di leader della classifica generale. Domani la terza delle sette frazioni della Corsa dei Due Mari, la Follonica-Foligno di 216 chilometri. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 07-Mar-23 16:48