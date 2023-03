Nba: Denver in rimonta, Boston ko all’overtime, Embiid trascina Sixers

Miami ha la meglio su Atlanta, Lillard affonda Detroit NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A -6 a 2'20" dalla sirena, Denver impone la legge della Ball Arena, supera Toronto 118-113 e consolida il primato a Ovest. Murray (24 punti), Porter jr (20 punti) e il solito Jokic (17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) guidano i Nuggets alla nona vittoria di fila in casa, la 24esima nelle ultime 25 gare. Decisiva la rimonta finale, con sei punti consecutivi dalla lunetta che permettono il sorpasso sui Raptors. Terza forza della Western Conference è Sacramento, trascinata da Huerter (25 punti) e Sabonis (19+11+11, ottava tripla doppia della stagione) nel 123-108 su New Orleans: sei successi in sette gare dopo la sosta per l'All Star Game e la seconda piazza occupata da Memphis nel mirino ora per i Kings. Seconda sconfitta, e sempre all'overtime, nel giro di 24 ore per Boston, che cade sotto i colpi di Mitchell (40 punti) e Mobley (25 punti e 16 rimbalzi) in quel di Cleveland (118-114). Ai Celtics – che si fanno rimontare dal +14 nell'ultimo quarto e falliscono due liberi con Williams a 0"8 dalla sirena – non bastano i 32 punti di Brown e i 24 di Brogdon. Boston vede ora la seconda piazza a Est insidiata da Philadelphia, che manda sei giocatori in doppia cifra nel successo per 147-143 su Indiana. A fare la differenza sono Embiid (42 punti), Harden (14 punti, 9 rimbalzi e 20 assist) e Maxey (24 punti), per i Pacers 40 punti e 16 assist di Haliburton. Lo scontro diretto per il settimo posto nella Conference premia Miami su Atlanta (130-128, 26+9+9 per Butler e 59 punti arrivati dalla panchina) mentre Detroit deve inchinarsi a un Lillard da 31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist nel ko per 110-104 contro Portland. A proposito di triple doppie, la Lega 'cancella' quella realizzata da Giannis Antetokounmpo, che nel finale della gara già vinta sui Wizards sbaglia volontariamente un tiro per andarsi a prendere il decimo rimbalzo: il suo referto è stato riveduto e corretto in 23 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 07-Mar-23 09:05