Tiro a volo: Cdm. Rossetti oro nello skeet maschile a Doha

L'azzurro trionfa nel giorno del suo 28° compleanno, bronzo per Loddo e Scocchetti DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Nel giorno del suo 28esimo compleanno Gabriele Rossetti si è regalato la medaglia d'oro nello skeet maschile della Coppa del Mondo in svolgimento a Doha. Nel forziere azzurro sono entrati anche due bronzi per mano di Luigi Agostino Lodde e Simona Scocchetti. Il poliziotto toscano, campione olimpico a Rio 2016, ha piegato in finale lo statunitense Vincent Hancock, olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020. Lontano il terzo azzurro in classifica, ovvero Niccolò Sodi (Carabinieri), solo 37esimo. Elia Sdruccioli (Esercito), in pedana per i punti del ranking, ha chiuso con 124/125. Al femminile, la più brillante è stata Simona Scocchetti. La portacolori dell'Esercito Italiano, già argento iridato a Lima nel 2013, torna sul podio individuale dopo il bronzo conquistato nel 2016 nella Coppa del Mondo di Baku (Aze). Oro per la statunitense Kimberly Rhode, olimpionica a Londra 2012, argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016, e argento per la sua connazionale Samantha Simonton. Solo quinta Diana Bacosi (Esercito), campionessa olimpica a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020. Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) si è dovuta accontentare della 22esima piazza. Domani lo skeet terminerà con la gara mista. Per l'Italia Benelli schiererà le coppie Diana Bacosi-Luigi Lodde e Gabriele Rossetti-Martina Bartolomei. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Mar-23 18:45