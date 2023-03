Calcio: Lega. Cairo “Frizioni appianate,vediamo strade diverse a fondi”

"Nel prossimo bando è importante cercare di valorizzare il grande apporto che può dare il calcio e il grande valore che ha il calcio in Italia" MILANO (ITALPRESS) – "Frizioni in Lega? Credo che tutto sia stato ampiamente appianato. La cosa più importante per noi e per la Lega è sapere che abbiamo un prodotto calcio che ha un grande valore per un campionato che negli ultimi quattro anni è stato vinto da squadre diverse. Per quest'ultimo anno non lo sappiamo ancora, ma c'è qualche indizio, ma insomma l'ha vinto la Juve, poi l'Inter, quindi il Milan quest'anno secondo me cambia ancora e questo significa che il nostro è un campionato emozionante. Penso sia importante che la Lega oggi sia tutta unita, così come le squadre a supporto di De Siervo e Casini perchè nel prossimo bando è importante cercare di valorizzare il grande apporto che può dare il calcio e il grande valore che ha il calcio in Italia". Lo ha dichiarato il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum della maglia azzurra che premia il miglior scalatore del Giro d'Italia. A proposito dell'ingresso dei fondi, Cairo ha aggiunto:"Quando c'era la possibilità che entrassero i fondi, ero favorevole perchè il calcio era in un momento economicamente difficile. Oggi non è straordinario, ma c'è stato un miglioramento. Sento dire da gente come Cardinale, che pure ha esperienza di fondi, che potrebbero esserci strade diverse per valorizzare il calcio, allora ragioniamoci insieme e vediamo se può esserci un'alternativa ai fondi per valorizzare al meglio il prodotto calcio nel mondo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). col/gm/red 08-Mar-23 15:08