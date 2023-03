Mussolini sventola l’assorbente davanti a Gentiloni (VIDEO)

Alessandra Mussolini ha chiesto che l’Iva sugli assorbenti venga abbassata all0 0% in tutta l’Unione Europea. La richiesta, scritta in rosso proprio su un assorbente, è indirizzata a Paolo Gentiloni, il commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari.

L’eurodeputata di Forza Italia, al termine della conferenza stampa sulle linee guida di bilancio per il 2024, si è avvicinata al banco degli oratori, a Bruxelles, e ha consegnato, a Gentiloni, l’assorbente rigorosamente «con le ali», perché questi, ha spiegato poi, «costano di più».

L’azione dell’eurodeputata si inquadra nella battaglia che porta avanti per ottenere la detassazione degli assorbenti, di cui le donne hanno bisogno costante in un lungo periodo della vita.

Ecco il video virale della richiesta: