Sci alpino: Cdm. Otto azzurri per i due giganti di Kranjska Gora

E' l'ultimo appuntamento per le discipline tecniche prima delle finali di Soldeu ROMA (ITALPRESS) – Otto azzurri per due giganti, questo è il piatto di portata dell'Italia maschile nelle gare di Kranjska Gora, ultimo appuntamento per le discipline tecniche di Coppa del mondo maschile prima delle finali di Soldeu, in Andorra. I convocati dal direttore tecnico Massimo Carca sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Alex Hofer, per le due gare tra le porte larghe di sabato 11 e domenica 12 marzo (entrambe prima manche ore 09.30, seconda 12.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). L'ultimo podio azzurro in gigante risale al 2009 e fu il terzo posto conquistato da Massimiliano Blardone. Nel gigante sloveno, gli annali dello sci annotano sedici podi complessivi di cui quattro vittorie, due di Alberto Tomba (1990, 1995) e una a testa per Patrick Holzer (1999) e Sergio Bergamelli (1992). Ci sono anche 6 secondi (Erlacher 1985 e 1986, Belfrond 1994, Schieppati 2004, Blardone 2005 e Moelgg 2008) e 6 terzi posti (Blardone 2007, 2008 e 2009, Ploner 2004, Tomba 1992 e Pramotton 1986). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 08-Mar-23 14:59