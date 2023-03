Sci fondo: Cdm. Sei azzurri per le due tappe in Norvegia

Pellegrino guida la pattuglia italiana sulle nevi di Oslo e Drammen ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per le due tappe in Norvegia di Coppa del mondo, con il classico appuntamento di tre giorni tra Oslo e Drammen. Si comincia sabato 11 marzo con gli uomini impegnati nella 50 km mass start a tecnica libera, seguita domenica 12 dalla 50 km femminile, una novità assoluta per le donne per questo format a livello di chilometraggio. Il circuito si sposterà successivamente a Drammen per la chiusura della trasferta mercoledì 14 marzo con la sprint maschile e femminile in tecnica classica (qualifiche ore 11.30, finali ore 14.00). Nel primo appuntamento gareggeranno per l'Italia Francesca Franchi e Lorenzo Romano, mentre nel secondo appuntamento saranno al via tre uomini e una donna: Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Alessandro Chiocchetti e Nicole Monsorno. Gli azzurri sono reduci dai Mondiali di Planica, in Slovenia, dove Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si sono regalati la medaglia d'argento nella team sprint. L'ultimo podio nella 50 km maschile di Oslo risale al 2010, con il secondo posto di Pietro Piller Cottrer, mentre nelle sprint di Drammen, gli annali registrano un unico piazzamento nelle prime tre posizioni per gli azzurri, con il terzo posto di Maicol Rastelli nel 2014. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 08-Mar-23 15:08