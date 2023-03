Taekwondo, Simone Alessio al primo posto nel ranking

L'azzurro al primo posto in entrambe le classifiche, quella mondiale e quella olimpica. ROMA (ITALPRESS) – La World Taekwondo ha pubblicato la nuova classifica dei ranking, e l'azzurro Simone Alessio si è posizionato al primo posto in entrambe le classifiche, quella mondiale e quella olimpica. L'azzurro si è dichiarato molto orgoglioso di questo risultato, essendo l'unico sportivo italiano a detenere questo prestigioso riconoscimento. Insieme a Vito Dell'Aquila, che ha vinto il titolo mondiale nella categoria – 58 Kg in Messico lo scorso novembre, hanno dimostrato di essere più forti della concorrenza sempre più agguerrita nel mondo del taekwondo. Alessio ha dichiarato che il taekwondo italiano è "quello da battere", sottolineando l'importanza di continuare a lavorare duramente per mantenere la posizione di vertice nel panorama mondiale del taekwondo. La performance di Alessio e Dell'Aquila è sicuramente un segnale positivo per tutti gli appassionati dello sport in Italia e un'ispirazione per tutti i giovani atleti che stanno cercando di raggiungere il vertice del taekwondo mondiale. – foto ufficio stampa Fita – (ITALPRESS). gm/red 08-Mar-23 16:31