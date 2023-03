Calcio: Champions. Maldini “Felici e fieri di essere tra le migliori 8”

"Ho risentito i brividi che mi dava il mio vecchio Milan", dice il dt rossonero MILANO (ITALPRESS) – "C'è contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso che è stato fatto e per come siamo arrivati a questo punto. Naturalmente non possiamo pensare di essere stabilmente tra le prime otto, non lo siamo assolutamente, ma adesso che ci siamo ce la giochiamo perché le occasioni quando ti passano devi prenderle al volo". Così Paolo Maldini dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions, staccata ieri da un Milan che ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte, battendolo all'andata a San Siro e non concedendogli nulla nel match di ritorno a Londra. "Dobbiamo ricordarci il gennaio che abbiamo passato, quando avevamo perso un po' di fiducia, un po' di distanze e un po' di concretezza, avevamo preso tanti gol – spiega il direttore dell'area tecnica rossonera -, quindi il fatto di aver subito zero gol contro il Tottenham tra andata e ritorno e aver giocato comunque partite attente e mature credo sia stata la cosa principale. Averlo fatto a San Siro è stata una grande cosa, ma averlo replicato in uno stadio importante e contro una squadra importante ha fatto sì che il livello di maturità si alzasse". "Da fuori si soffre di più, ma è una tensione diversa e anche un'età diversa, quando sei più avanti con gli anni riesci a gestire meglio le cose, ma la cosa che più mi è piaciuta è che ho risentito quei brividi che ci dava il Milan di quei tempi lì, perché questa è stata un'impresa e ce la siamo meritata". Paolo Maldini racconta a Milan Tv le emozioni provate ieri a Londra, con la qualificazione ai quarti di finale di Champions, ai danni del Tottenham di Antonio Conte. "I ragazzi se la sono meritati, qualcuno è alla prima esperienza a questo livello, se la sono meritata i tifosi, che sinceramente anche nei periodi brutti, che ci sono stati e che noi sapevamo che ci sarebbero stati, ci sono stati sempre molto vicini", aggiunge Maldini che adesso pensa al sorteggio per i quarti di finale. "Eviterei una squadra italiana, ma a questo punto se dovessero passare in tre sarei contento per il calcio italiano, il tanto vituperato calcio italiano. E a questo punto, chi arriva arriva…", conclude Maldini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). bf/ari/red 09-Mar-23 15:35