Calcio: Lega Serie A e Unar in campo con campagna “Keep Racism Out”

Il presidente Casini: "Lo sport è strumento di integrazione e inclusione" ROMA (ITALPRESS) – Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo con la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out" per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma "Insieme. Ovunque". "Keep Racism Out. Together. Everywhere" è, infatti, il messaggio dell'edizione 2023 della campagna, che punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forte contro il razzismo anche al di fuori del mondo calcistico. L'iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A TIM, sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 26^ e 27^ giornata di campionato, in concomitanza con la XIX Settimana di azione contro il razzismo (20-26 marzo 2023). In ogni stadio il podio portapallone, l'arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l'adesivo dell'iniziativa, inoltre i capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch "Keep Racism Out". Nel pre e post gara, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l'adesivo della campagna e in televisione, al momento del sorteggio del campo, andrà in onda una grafica dedicata. Sugli account social @SerieA sarà lanciato il nuovo video "Keep Racism Out", in cui la maglia iconica della campagna viene passata da un testimonial all'altro e poi indossata, ripetendo il messaggio "Keep Racism Out. Together. Everywhere". In chiusura, una simbolica immagine corale di talent appartenenti a diversi settori (sport, TV, cinema, web, editoria ecc) che, tutti insieme, rappresentano la grande squadra di "Keep Racism Out". Protagonisti del video l'ex calciatore Alessandro Matri e la show-girl Federica Nargi, la scrittrice Nadeesha Uyangoda, l'avvocata Chaimaa Fatihi, l'attore Marlon Brandao, l'atleta Danielle Madam, i giornalisti Giorgia Cenni e Tommaso Turci, i football influencer Lisa Offside e Alex Cizmic, oltre a tutti i caster della eSerie A TIM e alla partecipazione straordinaria della star di TikTok Khaby Lame. Lo spot sarà pubblicato sui canali social di Lega Serie A e dei 20 Club, e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A TIM a partire dalla 26^ giornata di campionato e fino al termine della stagione. "Combattere il razzismo è la mission della nostra campagna 'Keep Racism Out', alla quale saranno dedicati i prossimi due turni di campionato. In tutti gli stadi, sui canali social della Lega Serie A e dei nostri Club verranno promosse numerose iniziative pensate per sensibilizzare milioni di appassionati di calcio, ma non solo, poiché tutti devono comprendere quanto sia importante lottare contro ogni forma di discriminazione – ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A -. Quest'anno, con la terza edizione di 'Keep Racism Out', puntiamo a portare il nostro messaggio anche al di fuori del mondo calcistico. Voglio ringraziare i professionisti, testimonial appartenenti a diversi settori, che hanno sposato questa causa e sono al nostro fianco per combattere il razzismo e per promuovere principi fondamentali quali il rispetto e l'uguaglianza. Il calcio e lo sport in generale sono e devono sempre essere strumento di integrazione e inclusione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 09-Mar-23 12:44