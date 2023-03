Il nuovo culto (politico) di Beppe Grillo

Se in politica non va, ci si butta sulla religione. Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, sembra aver trovato una nuova passione; l’annuncio è arrivato il 21 dicembre scorso sui social: «Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d’inverno, l’Elevato ha costituito la Chiesa dell’Altrove».

“L’Elevato” Beppe Grillo ha poi effettivamente annunciato in via ufficiale l’inizio di questa nuova, discutibile e inaspettata avventura spirituale durante il suo ultimo ritorno a teatro.

Si tratterebbe di una chiesa Open source, la prima nel suo genere. È stato creato un sito dettagliato, con tanto di atto costitutivo ricco di riferimenti mistici e neologismi di stampo spirituale.

Che il grillino non abbia mai peccato di originalità è fuori discussione, tuttavia, con questa nuova iniziativa, il politico genovese ha spiazzato veramente tutti.

Che si tratti di pura satira, di una mossa strategica o di semplice diletto personale, possiamo dire con certezza che Beppe Grillo abbia confermato la sua abilità nell’arte di far parlare di sé.

Forse, dopo la deriva istituzionale che il suo partito ha intrapreso, l’ex comico ha sentito l’esigenza di ripartire per una strada non dissimile da quella originale del M5S, scatenando ancora una volta gli animi dei disillusi.

Eccoci allora serviti con un’altra uscita di rottura, destabilizzante per il panorama politico e curioso per gli elettori, se il populismo che lui stesso aveva importato in Italia gli é stato sottratto, infatti, il politico dello scandalo sembra aver deciso di riprenderselo, per collocarlo su un piano tutto nuovo.

Come annunciato da Grillo stesso, il culto avrà lo scopo di raccogliere a sé i suoi fedeli più accaniti, restando però aperto a tutti.

Rimane ormai solo da chiedersi se quella grande “A” scelta dell’Elevato come logo del culto, comparirà sulla prossima scheda elettorale o sulla facciata di qualche nuovo tempio.

Gianluigi Gazerro