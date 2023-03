Lavoro, il tema della Talent Acquisition al centro del Forum di Comunicazione Italiana a Roma

(Adnkronos) – Si è tenuta, in diretta dagli studi Tv ‘Community House’ a Roma, la terza edizione del Forum Talent Acquisition di Comunicazione Italiana, un appuntamento di Digital Recruiting e di Employer Branding. Al centro dell’evento un confronto tra diversi membri del mondo HR che si sono confrontati sul tema della Talent Acquisition, le nuove sfide del mercato del lavoro e le strategie che le aziende devono mettere in campo per far fronte ai cambiamenti nel mondo del recruitment. Il confronto si è articolato in una serie di incontri, in cui il tema del cambiamento generazionale e delle esigenze delle nuove risorse nel mondo del lavoro è rimasto sempre al centro.

Il mondo dell’HR ha così potuto avere uno spazio di riflessione e di proposte su come venire incontro alle nuove generazioni, riuscendo sempre a conciliare la possibilità del dipendente di sviluppare i propri interessi con la possibilità dell’azienda di crescere.