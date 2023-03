Olimpiadi, Abodi “Medaglie richiamo morale a fare di più”

"Se vogliamo risultati che ci inorgogliscano dobbiamo lavorare sulla base, sulle scuole". ROMA (ITALPRESS) – "Le medaglie non sono solo un motivo di orgoglio, le considero un richiamo morale. Perché in Italia si vince, nonostante le difficoltà. Se vogliamo restare al vertice dobbiamo lavorare sulla base e quindi sullo sport". Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della presentazione del libro "'Tokyo 2020, l'Italia chiamò!' 40 medaglie olimpiche, il nostro sport segna la rinascita" di Carmelo Lentino e Roberto Messina al Salone d'Onore del Coni a Roma. "Se vogliamo risultati che ci inorgogliscano dobbiamo lavorare sulla base, sulle scuole. Non è solo una questione di infrastrutture, anche se delle volte è più facile realizzare un libro che una palestra – ha aggiunto Abodi – Fare in modo che lo sport rappresenti una leva importante delle difese immunitarie sociali è il cuore delle politiche pubbliche". "Questo libro deve diventare secondo me parte di un programma didattico che non parte da una palestra che non c'è, ma parte dall'insegnamento. In Italia c'è un sacco di lavoro da fare sui principi del mondo olimpico e paralimpico e perché lo sport debba rimanere il più possibile autonomo della politica. Ma ricordiamoci che l'autonomia è sempre relativa, mai assoluta", ha concluso Abodi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). gm/red 09-Mar-23 12:43