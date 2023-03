Sci alpino: Cdm. Vittoria assoluta di Odermatt, Kilde salta due giganti

Il fuoriclasse svizzero può ancora battere il record dei punti di Maier ROMA (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto matematicamente la sua seconda Coppa del Mondo assoluta. Ad 'agevolare' il fuoriclasse svizzero, la decisione del norvegese Aleksander Aamodt Kilde di non prendere parte ai due giganti previsti per sabato e domenica a Kranjska Gora (Slovenia), per concentrarsi meglio per il super-G e la discesa delle Finali della prossima settimana ad Andorra (15-19 marzo). Odermatt ha in classifica 386 punti in più di Kilde, che davanti al Kilde, che con sole tre gare a disposizione non può più recuperare l'elvetico. Già vincitore nove volte in questa stagione di Coppa, Odermatt può ancora raggiungere i 2000 punti nella generale e battere così il record detenuto dall'austriaco Hermann Maier dal 2000. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Mar-23 13:08