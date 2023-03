Calcio: Conte “Pronto a morire per Tottenham, a fine stagione vedremo”

"Se devo passare per capro espiatorio no, non ci sto" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non sono così stupido da suicidarmi. Se mi chiedete se sono pronto a morire per questo club da qui a fine stagione sì, non sono così stupido da suicidarmi". Antonio Conte mette le cose in chiaro. La stampa inglese dà per certo il suo addio a fine stagione, il tecnico salentino non smentisce nè conferma ma è pronto a dare tutto fino alla fine, a patto di non passare come il colpevole dell'annata deludente degli Spurs. "Col club abbiamo firmato un contratto di un anno e mezzo, un contratto insolito, solitamente uno firma per tre anni ma questa soluzione dava a entrambe le parti la possibilità di valutare la situazione – spiega – Da un lato il club poteva conoscere la mia personalità e le mie capacità come allenatore e lo stesso valeva per me, mi serviva a capire se eravamo sulla stessa onda. Ora, dopo un anno e mezzo, la società conosce me e io conosco la società e la situazione è chiara. Chiudiamo la stagione e vedremo. Il club sa benissimo come la penso e da qui a fine stagione sono pronto a morire per questo club. Se però devo diventare io il capro espiatorio no, non ci sto. C'è bisogno di tempo e pazienza, ma vedo che l'ambiente non ha pazienza o forse non vuole capire la realtà. Ma noi non facciamo miracoli, per cui vedremo cosa succederà in futuro". Al Tottenham resta un obiettivo: chiudere fra le prime 4 per garantirsi un posto nella prossima Champions: "In questo momento la cosa più importante è restare concentrati sul campionato. Sapete cosa penso, cosa desidero. Ho parlato tante volte della situazione che ho trovato e che aspiriamo a essere competitivi fino a lottare per vincere". Conte ha infine parlato di Richarlison, che dopo la gara col Milan si è lamentato dello scarso impiego. "Non mi ha criticato, ha detto che la sua stagione è stata una merda e ha ragione, perchè ha avuto tanti infortuni. Ha iniziato bene con noi, poi si è fatto male, è andato ai Mondiali, si è fatto male di nuovo, è tornato ed è stato un mese fuori. In Premier ha fatto zero gol, due in Champions, e il ragazzo è stato sincero sulla sua stagione. Penso poi che abbiamo capito di aver sbagliato perchè se parli dicendo 'io' e non 'noi' significa che pensi solo a te stesso. Ai miei giocatori ripeto che se vogliamo costruire qualcosa di importante, lottare per essere competitivi e vincere un trofeo, dobbiamo parlare col 'noi'. Richarlison ha capito e si è scusato, il che è bello perchè ho avuto ancora una volta la possibilità di mettere in chiaro quello che deve essere lo spirito di squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Mar-23 16:43