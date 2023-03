Calcio: De Zerbi “Tottenham? Felice al Brighton, obiettivo Europa”

"Ho un contratto lungo e sono contento dei miei giocatori", ribatte il tecnico LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il toto-allenatore è già scattato ma Roberto De Zerbi si tira subito fuori dai giochi. Dopo l'eliminazione in Champions per mano del Milan, al Tottenham tira aria di divorzio a fine stagione con Antonio Conte e i media inglesi sono scatenati sull'identikit del successore: "The Athletic" cita Luis Enrique, libero dopo l'addio alla nazionale spagnola, Oliver Glasner (Eintracht), Ruben Amorim (Sporting Lisbona) e Luciano Spalletti mentre il "Guardian" punta sul ritorno di Mauricio Pochettino o sull'idea Thomas Tuchel, entrambi sul mercato. C'è poi un altro nome che viene accostato agli Spurs, quello di De Zerbi, che tanto bene sta facendo al timone del Brighton. "Ma ho un contratto lungo e sono felice di lavorare qui – ha frenato oggi l'ex tecnico del Sassuolo – Mi piace lavorare con questi giocatori, sono felice delle loro prestazioni, non potrei chiedere di più: è un buon momento per la mia vita". I Seagulls occupano attualmente l'ottavo posto, in piena corsa per l'Europa. "E' un obiettivo ma dobbiamo spingere forte e andare di partita in partita – ha aggiunto alla vigilia della gara con Leeds – Domani inizia un periodo difficile con tre gare in una settimana ma siamo pronti a lottare per i nostri obiettivi. Abbiamo un sogno, sappiamo di poter scrivere una nuova storia in questo club. È una bella sfida, difficile, ma abbiamo una rosa completa con tanti giovani e ci sentiamo forti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Mar-23 10:49