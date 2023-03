Calcio: Psg. Intervento alla caviglia per Neymar, stagione finita

Il giocatore operato a Doha dopo l'infortunio dello scorso 19 febbraio PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Intervento alla caviglia destra per Neymar. Lo annuncia il Psg spiegando che l'operazione alla quale l'attaccante brasiliano si è sottoposto a Doha è "andata molto bene", ma senza sbilanciarsi sui tempi di recupero. Secondo la stampa francese, però, serviranno 3-4 mesi prima del suo ritorno in campo e se così sarà per Neymar la stagione si è di fatto chiusa nel match contro il Lille dello scorso 19 febbraio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Mar-23 16:30