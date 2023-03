Calciomercato: Dalla Spagna “Rinnovo con Psg prima opzione per Messi”

L'argentino è in scadenza a fine stagione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il rinnovo col Paris Saint Germain resta la prima opzione per Lionel Messi. Secondo il "Mundo Deportivo", a meno di 4 mesi dalla scadenza del suo contratto, il fuoriclasse argentino sembra aver deciso per la permanenza all'ombra della Torre Eiffel, rinviando l'approdo in campionati di seconda fascia nonostante i rumors su Arabia Saudita, Mls o Newell's Old Boys. Anche l'ipotesi di un ritorno al Barcellona appare poco concreta e visto che finora non si è fatto avanti nessuno nè dalla Premier nè dall'Italia, Messi resterebbe volentieri a Parigi. Il flop in Champions per il secondo anno di fila lo ha amareggiato ma la Pulga ritiene di poter giocare ancora ad alti livelli e lottare per trofei importanti. Il Psg, dal canto suo, lo terrebbe volentieri ma dopo la doppia sconfitta col Bayern la società sta riflettendo sul da farsi a livello di guida tecnica e rosa, oltre alla necessità di abbassare il monte ingaggi. Servirà comunque un progetto sportivo allettante per convincere Messi e, secondo il "Sun", la ricostruzione del Psg potrebbe passare dall'acquisto di Harry Maguire dal Manchester United, operazione già messa in piedi a gennaio e non andata in porto solo per questione di tempo. Il 30enne centrale inglese, con una valutazione attorno ai 55 milioni di euro, non sta trovando molto spazio e starebbe pensando di cambiare aria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Mar-23 12:50