Gasperini “Napoli straordinario, quel che conta è fare una bella gara”

"Al Maradona con lo spirito giusto", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "Dobbiamo cercare di fare punti su tutti i campi, ci andiamo a scontrare contro una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e che certamente vincerà il campionato visto il margine così ampio sulle altre. Sarà una gara che conterà per la classifica, sarà importante fare una partita straordinaria". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Napoli: "Andiamo a Napoli con lo spirito giusto – ha ribadito in conferenza stampa -, vogliamo fare la nostra prestazione. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l'Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions League. Ma non scopro l'acqua calda". Il tecnico però non vuole paragoni tra i due modelli o con altre squadre di vertice, almeno a livello societario e di bilanci: "Non confrontiamo Napoli con Bergamo. Fate le dovute proporzioni, non possiamo comprare giocatori top, lì dovete essere più chiari perché Bergamo è davvero piccola. Tutte le risorse che ha l'Atalanta se le è costruite, questo non voglio specificarlo io, ma sono costretto". "Affrontiamo squadre che hanno un miliardo di debiti, noi centinaia di utili. Mettiamo un miliardo e mezzo di differenza e poi dite che possiamo vincere lo scudetto, si deve fare attenzione a fare queste valutazioni, noi siamo contenti così. Però il fatto di essere lì mi rende soddisfatto ogni mattina", ha aggiunto Gasperini che poi ha ribadito il suo pensiero sugli obiettivi e su quali posizioni di classifica guardare: "Meglio tirare fuori gli attributi. Avere meno considerazione che tutto è dovuto, dove siamo è tanta roba. Devi guardare quello che sei, e non è roba dovuta: quando si arriva nel finale chi ha di più e ha coraggio riesce a fare qualcosa di buono". Gasperini ha poi chiuso con una battuta: "La cena promessa da Percassi dopo i 40 punti? Dite al presidente che se non offre la cena non facciamo più punti", ride il tecnico che poi tornando sulla sfida del Maradona dice: "Stiamo studiando qualcosa di particolare? All'andata abbiamo fatto una grande gara, con tante occasioni da gol. Abbiamo perso ma se fossimo capaci di ripetere una partita simile sarei molto contento", ha ribadito. 10-Mar-23 14:35