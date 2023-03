Rugby: Lamaro carica l’Italia “Dobbiamo alzare il livello”

Il capitano azzurro: "Contro il Galles bisogna evitare di concedere troppo all'inizio". ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della gara del Sei Nazioni contro il Galles, in scena all'Olimpico di Roma, Michele Lamaro carica il team azzurro. Il capitano dell'Italrugby, in conferenza stampa, ha speso parole chiare e decise. "Nell'approccio alla partita non cambia nulla, l'abbiamo preparata come una partita normale. Sicuramente la percezione che c'è intorno a questa sfida cambia: sappiamo che dobbiamo alzare il livello e di dover fare una prestazione eccezionale per guadagnarci quello che ci spetta ma per farlo dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino a ora", ha spiegato Lamaro. "Loro vorranno metterci sotto fisicamente. Dovremo essere pronti a rispondere allo stesso modo, soprattutto nel breakdown e in situazioni di gioco che possono sfavorirci. Proveranno a metterci in difficoltà e a sporcare i nostri palloni", ha aggiunto il capitano dell'Italia. "Dovremo essere bravi a contrastarli anche su quest'ultimo aspetto, mettendo tutto l'impegno possibile ed eseguire nel miglior modo ciò che dobbiamo fare. Purtroppo, nei primi 30 minuti delle ultime uscite non siamo stati così performanti e siamo sempre stati costretti a dover rincorrere. Nonostante ciò non abbiamo mai mollato né indietreggiato: questo ci ha permesso di rimanere a contatto. Vogliamo però evitare di concedere troppo all'inizio", ha sottolineato infine Lamaro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 10-Mar-23 14:59