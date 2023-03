Tennis: Torneo Antalya. Mager approda alle semifinali

Il ligure ha beneficiato nei quarti del ritiro del bosniaco Fatic ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Gianluca Mager approda alle semifinali del torneo challenger di Antalya (Atp, 73.000 euro di montepremi su terra rossa). Il tennista ligure, numero 323 del ranking mondiale, ha beneficiato nei quarti del ritiro del bosniaco Nerman Fatic (248 Atp), che ha abbandonato il match sotto 6-4 1-0. In semifinale Mager affronterà per la prima volta l'austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 1, che nei quarti si è imposto per 6-4 6-1 sul belga Kimmer Coppejans. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Mar-23 19:00