Tennis: Torneo Indian Wells. Gasquet per Sinner, Mannarino per Musetti

Sarà doppia sfida Italia-Francia al secondo turno INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sarà doppia sfida Italia-Francia al secondo turno del "BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, con un montepremi da 10.143.750 dollari, che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Jannik Sinner, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard Gasquet, che si è imposto per 6-4 6-7(5) 6-2 sul croato Borna Gojo: primo confronto fra il giovane altoatesino e il 36enne transalpino. Lorenzo Musetti, numero 19 del tabellone e anche lui bye al primo turno, se la vedrà invece con Adrian Mannarino, che ha eliminato in rimonta Dominic Thiem per 4-6 6-4 7-6(5): anche in questo caso sarà un confronto inedito. In caso di successo, i due azzurri si ritroverebbero contro al terzo turno. ALTRO RISULTATI PRIMO TURNO Popyrin (Aus) b. Zhang (Chn) 6-4 5-7 6-1 Molcan (Svk) b. Ramos-Vinolas (Esp) 6-3 6-2 Murray (Gbr) b. Etcheverry (Arg) 6-7(5) 6-1 6-4 Sock (Usa) b. Barrere (Fra) 6-4 6-2 Pella (Arg) b. Monteiro (Bra) 3-6 7-5 6-2 Draper (Gbr) b. Riedi (Sui) 6-1 6-1 Fucsovics (Hun) b. Wolf (Usa) 1-6 6-0 6-3 Martinez (Esp) b. Huesler (Sui) 7-6(4) 3-6 6-4 Hijikata (Aus) b. M.Ymer (Swe) 6-4 7-5 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Mar-23 09:23