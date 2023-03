Ballardini “Con viola bella sfida, concentrati su noi stessi”

Il tecnico della Cremonese "Faremo di tutto per raggiungere quello che ci meritiamo" CREMONA (ITALPRESS) – "La Fiorentina ha preso la strada giusta, una squadra che gioca bene ed è in forma. Sarà una bella sfida". Presenta così la gara di domani contro i viola il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini. I grigiorossi sono penultimi e i risultati positivi delle dirette concorrenti hanno complicato ulteriormente il cammino verso l'obiettivo salvezza: "Noi siamo concentrati sul nostro, non possiamo fare altro. Siamo concentrati su quanto di buono da qui in avanti potremo fare, abbiamo tanta voglia di fare bene e dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo fare". Ballardini ha poi parlato delle assenze con cui dovrà fare i conti: "In difesa Chiriches e Aiwu non sono disponibili, ma considerando che in rosa siamo in 25 possiamo affermare di avere pochi indisponibili. I ragazzi mi sembra proprio che stiano bene mentalmente e fisicamente, che siano pronti per affrontare le prossime gare". La Cremonese è reduce dal ko in casa del Sassuolo, ma ha dimostrato di avere carattere anche al Mapei. "Nei primi tempi siamo stati timidi nel gioco, con poca personalità in possesso palla. Siamo stati poco aggressivi e abbiamo condizionato troppo poco gli avversari. Nel secondo tempo la squadra, invece, ha saputo tirar fuori tutto: l'intensità, il movimento, il rimanere corti, la profondità e con la palla abbiamo fatto vedere di essere più padroni. In futuro dovremo partire subito così, sempre, altrimenti perdiamo tempo e noi di tempo non ne abbiamo". Il tecnico dei lombardi si è anche soffermato sui gol incassati, 46, più di ogni altra squadra in questo campionato: "Aiwu e Chiriches sono due giocatori forti. Ma abbiamo in difesa Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez, Ferrari: ripeto, in generale abbiamo pochi indisponibili. Sui gol subiti per me è una nostra responsabilità, dobbiamo essere bravi a coprire bene il campo. Con la palla abbiamo il dovere sia di attaccare che di mantenere l'equilibrio. Il terzo gol preso contro il Sassuolo ci ha visti in sette sopra la linea della palla e i giocatori più lontani dalla palla devono essere pronti ad aprire il gioco, ma anche a dare subito equilibrio in caso di perdita della sfera. Sbagliamo lì, non siamo così attenti e così bravi. Bisogna essere più bravi, durante la settimana insistiamo tanto su questo. La Serie A è così, se tu sbagli qualcosa vieni subito punito". Fondamentali negli ultimi match i cambi a gara in corso: "Il fatto che stiano incidendo dice che tutta la squadra sta crescendo – ha sottolineato Ballardini -. Tutti si fanno trovare pronti, sono coinvolti e dimostrano di avere qualità nel gioco e qualità morali. Se i giocatori che vengono chiamati nel corso della partita rispondono bene, questo vuol dire che sono seri e vogliono fare le cose fatte bene. A centrocampo abbiamo tanta corsa, abbiamo giocatori che hanno il senso del gioco, con Meite, Benassi, lo stesso Galdames. Magari non abbiamo proprio il regista classico ma abbiamo tanti giocatori che hanno il senso del gioco oltre alla dinamicità". Per quel che riguarda la Fiorentina, Ballardini parla di una squadra che "una rosa importantissima, in panchina hanno giocatori di altissimo livello". Infine le differenza tra questa Cremo e le altre squadre che ha salvato: "Sono ragazzi che si allenano bene, si impegnano tanto, sono seri, professionali. Quindi, porca miseria, bisogna che si ottenga qualcosa in più proprio perchè ti danno delle buone sensazioni. Questi ragazzi hanno il diritto di avere qualche soddisfazione in più, faremo di tutto per raggiungere quello che ci meritiamo. Poi è chiaro che si dovranno fare meno errori, altrimenti meritiamo di essere bastonati", ha concluso Ballardini. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 11-Mar-23 13:56