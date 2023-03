Calcio: Dionisi “Con Roma sfida stimolante, veloci per sorprenderli”

"Stadio suggestivo e sold out, sarà bello affrontare i giallorossi", dice il tecnico del Sassuolo SASSUOLO (ITALPRESS) – Lanciato dalle ultime 7 gare, con 14 punti conquistati, il Sassuolo cerca l'impresa domani sul campo della Roma che insegue la Champions, in una sfida sulla carta tutta in salita, anche se la vittoria sulla Cremonese ha dato una prospettiva nuova alla stagione. "La Roma è una squadra forte e fisica – spiega alla vigilia mister Alessio Dionisi – con individualità importanti. C'è uno stadio suggestivo, sarà sold out, sarà bello affrontarla. Loro vorranno sicuramente batterci ma per noi potrebbe essere anche un vantaggio per certi aspetti. La speranza è che siano un po' stanchi per le fatiche europee, hanno giocato giovedì una gara di grande spessore anche fisico, ma sappiamo che è difficile poter pareggiare la loro qualità e la loro fisicità perché hanno singoli importanti. Il Sassuolo non ha mai vinto a Roma, loro non hanno mai preso gol in casa in campionato nel 2023, per sorprenderli dovremo essere veloci nell'attaccare e nel muoverli". Dionisi fa la conta degli assenti ("Romagna è disponibile, Muldur non ancora, tutti gli altri sono ok") e analizza la classifica del Sassuolo. "In tanti non credevano che a marzo avremmo avuto 30 punti – prosegue – abbiamo vissuto un momento negativo, ne siamo usciti e ora dobbiamo voler ancora di più. Io ho sempre creduto, credo di non aver alzato mai le mani per trovare alibi. Per me fa parte dell'esperienza, del percorso di un campionato". Per il futuro Dionisi è stato accostato alla panchina del Torino in caso di addio di Juric, ma lui glissa sull'argomento. "Io sono qui per parlare di domani, chiedete al club. Per me non è importante parlare di mercato ora, toglie solo energie tecniche e tattiche, chiedete alla società". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/ari/red 11-Mar-23 15:15