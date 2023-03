Calcio: Francia. Botta e risposta Deschamps-Benzema

Ad innescare il battibecco a distanza tra i due un'intervista rilasciata dal ct dei Blues PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il rapporto tra Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, e Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid non è mai stato idilliaco. Ad innescare un battibecco a distanza tra i due, ieri, è stata un'intervista rilasciata dal ct dei Blues a Le Parisien e Le Figaro. Deschamps è tornato a parlare del forfait di Benzema per il mondiale in Qatar. "La verità è una e Karim lo sa. E' arrivato il 14 novembre dopo un periodo di semi inattività con il Real, ha seguito un programma personalizzato, non ero certo di poterlo far giocare nelle prime gare. Quando si è infortunato ha fatto la risonanza inviando i risultati anche al suo medico a Madrid che ha dato la sua opinione. E' tornato in albergo dopo la mezzanotte, l'ho incontrato in stanza con il dottore che era venuto a darmi il risultato della risonanza. Karim era sconvolto, il Mondiale significava tanto. Nell'ipotesi migliore, non poteva tornare ad allenarsi prima del 10 dicembre. Sui social ha espresso il disappunto per dover partire, ma ammettendo che andava fatto per il bene della squadra". Deschamps, proseguendo il racconto ha aggiunto: "Gli ho detto che non c'era fretta, di organizzare il ritorno col team manager. Quando mi sveglio, mi accorgo che è partito, è una sua decisione. Ha fatto un'amichevole col Real? Non c'è paragone con l'intensità di una semifinale di un Mondiale. Lo stesso Karim mi ha detto che non sarebbe stato pronto". Poi sull'addio del centravanti alla nazionale francese ha concluso: "Dopo il rinnovo del mio contratto l'ho chiamato per conoscere la sua disponibilità per le prossime convocazioni. Ha confermato la decisione di chiudere la carriera internazionale, non chiedetemi le motivazioni, spetta a lui comunicarle o meno". Non è tardata ad arrivare però la risposta, tramite social, di Benzema. "Ma che audacia", ha scritto a corredo di un estratto dell'intervista, allegando anche l'emoji del volto di un clown. Stessa emoji anche in un video condiviso subito dopo, in cui la star del web francese Ritchie ripete "Bugiardo! Sì, bugiardo. Tu menti! Un grande bugiardo…". "Caro Didier, buona notte", ha aggiunto Benzema. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 11-Mar-23 12:52