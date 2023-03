Palladino “Verona ha bisogno di punti, Monza pronto alla lotta”

"Sarà una partita fisica, la componente testa sarà fondamentale" MONZA (ITALPRESS) – "L'obiettivo è quello di migliorarci ogni giorno, attraverso il lavoro. Sono tanti gli aspetti in cui crediamo e sui quali operiamo". Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha le idee chiare su cosa deve fare il suo Monza per divetare sempre più squadra. I brianzoli sono in una posizione di classifica, al momento, tranquilla, ma il tecnico biancorosso non vuole cali di tensione e sa che la sfida contro il Verona di domani è una di quelle da non sottovalutare: "Incontriamo una squadra che ha bisogno di punti, dalla sua ha il pubblico, ma noi siamo carichi e in grado di affrontare questa gara che per noi è importantissima. Sarà una partita fisica, la componente testa sarà fondamentale. Siamo affamati, sappiamo che hanno vinto molti scontri diretti, domani sarà una guerra". Palladino ha anche fatto il punto sugli acciaccati: "Dani Mota speriamo di recuperarlo per Cremona, dopo la sosta dovremmo recuperare anche Rovella, Ranocchia è pronto. Per il resto il gruppo sta bene. Siamo una squadra che sa cambiare anche in corsa". Dopo un avvio di stagione tortuoso, con l'arrivo di Palladino il Monza ha cambiato marcia, il tecnico si è dimostrato subito da A alla sua prima esperienza alla guida di una prima squadra. "Non è tempo per me di parlare di futuro e del contratto. Sono concentrato sulla gara di domani", assicura l'ex attaccante che dalla Primavera si è ritrovato ad allenare una prima squadra in difficoltà in Serie A. Anche il collega che si troverà di fronte, Zaffaroni, è stato chiamato per draddrizzare una situazione disperata e lavorare al fianco di Bocchetti. "Il mister ha fatto la gavetta qui al Monza, bisogna dire che si vede la sua mano e prima anche quella di Bocchetti, visto che il Verona nel girone di ritorno ha fatto molto bene". Lui ha avuto un impatto incredibile sul Monza, risultando il migliore tra gli allenatori subentrati a stagione in corso, ma non è ancora sazio: "Sicuramente fa piacere, ma dobbiamo concentrarci su ogni partita, siamo tutti affamati di vittoria". Domani gara da ex per Caprari. "Ha fatto un salto di qualità, soprattutto di testa, spero di aver trovato la chiave e la posizione giusta dove può far male agli avversari, è fondamentale per il Monza e spero cher possa esserlo anche per la Nazionale". In generale Palladino vede un calcio italiano che comincia a dare maggiore spazio ai giovani, fermo restando "che bisogna ancora migliorare" e conclude: "Mi auguro che il Monza, che lavora con tanti giovani italiani, possa fornire elementi alla Nazionale maggiore". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/xd6/red 11-Mar-23 13:35