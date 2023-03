Sci Alpino: Cdm Donne. Slalom,Shiffrin leader,due azzurre alla 2^ manche

La statunitense al comando, tra le prime 30 le italiane Rossetti e Gulli ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin si conferma la regina anche dopo la prima manche dello slalom di Are, ultima gara femminile di Coppa del mondo prima delle finali di Soldeu. La statunitense, già certa del successo nella classifica generale e di specialità, dopo aver vinto ieri la Coppa di gigante e aver raggiunto il record di vittorie di Ingemar Stenmarkt, chiude in testa la prima manche in 50"93, precedendo la svedese Anna Swenn Larsson (+0.69) e la svizzera Wendy Holdener (+0.94). Due le italiane tra le prime 30 che accedono alla seconda manche: si tratta di Marta Rossetti, 27esima (+2.93), e di Anita Gulli, 29esima (+2.95). Niente da fare, invece, per Lara Della Mea (34sima), Vera Tschurtschenthaler (36sima), Martina Peterlini (37sima) e Lucrezia Lorenzi (42sima). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Mar-23 12:01