Tennis: Torneo Indian Wells. Medvedev ok, Thompson elimina Tsitsipas

Il russo batte in 2 set Nakashima, il greco cede a sorpresa all'australiano INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per Daniil Medvedev al secondo turno del BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il tennista russo, quinta testa di serie, ha battuto lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 6-3 e al prossimo turno affronterà il bielorusso Olya Ivashka. Subito fuori, invece, Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 2 del tabellone, si è arreso all'australiano Jordan Thompson che si è imposto in tre set con in parziali di 7-6 (0), 4-6, 7-6 (5). ALTRI RISULTATI SECONDO TURNO: Alexander Zverev (Ger, 12). B. Pedro Cachin (Arg) 6-3, 6-1 Karen Khachanov (Rus, 13) b. Oscar Otte (Ger) 6-3, 6-3 Frances Tiafoe (Usa, 14) b. Marcos Giron (Usa) 6-2, 6-2 Jason Kubler (Aus) b. Grigor Dimitrov (Bul, 21) 2-6, 7-6(5), 3-0 ritiro Alejandro Davidovich Fokina (Esp, 23) b. Yibing Wu (Chn) 6-4, 6-1 Ugo Humbert (Fra) b. Denis Shapovalov (Can, 25) 7-5, 6-4 Alejandro Tabilo (Chi) b. Maxime Cressy (Usa, 32) 7-6(3), 7-6(13) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Mar-23 10:28