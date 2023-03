Zaffaroni “Verona pensa a salvarsi non ai risultati delle altre”

"Dobbiamo fare una grande prestazione contro il Monza, squadra di grande qualità", dice il tecnico dell'Hellas VERONA (ITALPRESS) – L'Inter che cade a La Spezia con la squadra di Semplici che porta a casa i tre punti, sicuramente non è una buona notzia per il Verona. Al momento l'Hellas è a -6 dal quartultimo posto, ma deve ancora giocare la 26esima giornata che metterà i gialloblù di fronte al Monza di Palladino nel match del Bentegodi. Marco Zaffaroni, però, cancella dalla mente il 2-1 di ieri dei liguri, chiede di fare altrettanto ai suoi ragazzi e di conbcentrarsi solo sulle cose che dipendono dal Verona. "Non dobbiamo essere condizionati dai risultati degli altri, dobbiamo pensare a noi. Domani dovremo fare una gara consapevole, sapendo di giocare contro un avversario forte, bisogna fare una prestazione importante e andare avanti per la nostra strada. È un cammino molto intenso, ma sicuramente i ragazzi hanno voglia di dimostrare di poter riuscire nel nostro intento", spiega il tecnico in conferenza stampa. Giocare dopo i rivali diretti può incidere mentalmente, ma anche qui Zaffaroni non ha intenzione di concedere possibili alibi o distrazioni alla sua squadra. "Dobbiamo spendere meno tempo ed energie possibili su tutto ciò che non dipende da noi. Riuscire a non essere condizionati da certi aspetti è fondamentale per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, dobbiamo avere questa forza e abbiamo le qualità per farlo". A complicare ancor di più la situazione l'infortunio di Ngonge che stava diventando sempre più importante per l'Hellas. "Non ci sarà, ha avuto questa distorsione alla caviglia: non è un infortunio grave, ma domani non ci sarà. È molto probabile che Veloso e Djuric tornino tra i convocati. Miguel ha un'esperienza incredibile e il suo rientro è molto importante, sia sul campo che per quello che può dare in momenti come questo. Per quanto riguarda Djuric, ci vuole la giusta cautela, ma il ragazzo ha dimostrato di stare bene. Non dobbiamo esagerare sul suo minutaggio e quindi valuteremo al meglio le sue condizioni insieme allo staff medico, ma essendo convocato, una parte di gara può giocarla. È logico che, in questi casi, da un lato c'è la voglia di recuperare in fretta i giocatori, dall'altro devi stare attento a non forzare troppo per non creare ulteriori problemi". Ci sarà Duda, magari non al meglio, ma Zaffaroni è convinto che la squadra abbia le risorse per anche per cambiare modulo. "Abbiamo tante opzioni dal punto di vista tattico, ci sono tanti giocatori che possono avere spazio. C'è un grande dispendio di energie fisiche e nervose e quindi è fondamentale ruotare tutti". "Più andremo avanti – continua – e più importanti saranno i cambi a partita in corso: avere le sostituzioni giuste diventa fondamentale. Sono tutte soluzioni possibili, però aspettiamo sempre l'ultimo allenamento". Potrebbe tornare in campo dal primo minuto Doig. "Josh sta bene sia fisicamente che mentalmente. È un giocatore su cui puntiamo molto, però rimane un ragazzo del 2002 alla prima esperienza in questo campionato, che finora ha giocato tanto e quindi è normale ci siano delle rotazioni". Ultime gare di campionato, ormai bisogna fare punti contro tutti, anche contro le big come ha fatto ieri lo Spezia. "Contro la Lazio poteva starci anche una vittoria per noi, ma dobbiamo cercare di riuscire a fare questo tipo di risultati che fino ad adesso ci sono mancati anche con le grandi". Intanto domani c'è il Monza, neopromossa non tanto distante dalla zona Europa. "È una squadra che ha grande qualità, soprattutto nel palleggio, che ha preso giocatori importanti, ha un'ottima organizzazione di gioco e individualità che possono risolvere le partita: si è meritata i punti che ha. Dobbiamo controbattere colpo su colpo e perciò serviranno cattiveria, voglia di fare il risultato, mantenendo gli equilibri". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Mar-23 12:51