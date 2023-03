Calcio: Champions. Marciniak arbitro di Porto-Inter

Il fischietto polacco dirigerà il ritorno degli ottavi al Do Dragao NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà Szymon Marciniak ad arbitrare Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì sera al "Do Dragao" (all'andata i nerazzurri si imposero 1-0 a San Siro). Il fischietto polacco avrà come assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var designato Tomasz Kwiatkowski. L'altro ottavo di finale del 14 marzo, Manchester City-Lipsia, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 12-Mar-23 12:08