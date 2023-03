Calcio: Serie A. Ballardini “Mancati nel gioco e in fase difensiva”

"Le motivazioni? Siamo dei privilegiati, dobbiamo sempre dare il meglio" CREMONA (ITALPRESS) – "Io credo che il risultato te lo meriti solo con l'atteggiamento, le idee e la chiarezza. Siamo stati ordinati, ma senza atteggiamento non vai da nessuna parte. Abbiamo avuto poca dinamicità, mi aspettavo ritmi più alti perché siamo allenati per fare queste gare. Invece nel gioco e nella fase difensiva siamo mancati". E' il pensiero di Davide Ballardini dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. "Da situazione favorevole siamo andati sotto – sottolinea il tecnico della Cremonese -. Qualche rimpallo anche sfortunato ma paghiamo queste leggerezze e la cosa effettivamente si è ripetuta". Galdames ha esordito da titolare, come lo giudica? "Buona prova per lui, ha giocato una bella gara, non credo che sia la sua presenza o meno il punto chiave della gara. Noi dobbiamo fare altri tipi di prestazione: ci alleniamo e proviamo tanto in settimana ma poi in campo durante la partita non vedo le stesse cose. Con la mia gestione ero abituato ad altre prestazioni e non mi piace che la squadra sia così", replica. Con la zona salvezza così lontana "le motivazioni sono in ognuno di noi. Un discorso che per me non esiste. Facciamo il mestiere più bello del mondo e dobbiamo dare il meglio di noi stessi perché siamo dei privilegiati. La motivazione sta proprio nel fatto di fare tutto il giorno il lavoro più bello del mondo. Adesso noi pensiamo al Monza, non alla coppa. Il tempo per lavorare sugli altri match con la Fiorentina lo avremo e ne parleremo più avanti. Le difficoltà che troviamo in serie A non riusciamo forse a reggerle dal primo all'ultimo minuto. Quando non hai più nulla da perdere allora ti togli un peso e giochi più sbarazzino, ma questo peso – conclude Ballardini – evidentemente si fa sentire e complica le nostre partite". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/fsc/red 12-Mar-23 17:56