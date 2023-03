Calcio: Serie A. Baroni “Penalizzati oltremisura dagli episodi”

"Abbiamo gestito male due situazioni, lezione che ci servirà" LECCE (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo gestito male due situazioni, dove il Torino ha segnato. Poi la squadra ha fatto un calcio aggressivo, alto, con tanta supremazia territoriale. Siamo mancati negli ultimi 20 metri. Dobbiamo migliorare, fare meglio, la prestazione mi è piaciuta, non possiamo rimproverarci niente se non questi dettagli che ci stanno penalizzando". Così il tecnico del Lecce, Marco Baroni, alla fine della partita persa per 2-0 con il Torino. "Gli avversari sono forti ma devono fare di più per segnarci – aggiunge Baroni -. Manca qualcosa negli ultimi venti metri, nella rifinitura, nel tiro. La prestazione è stata buona, la squadra non ha sbagliato, loro hanno segnato due gol su una palla inattiva ed una penetrazione esterna. Noi siamo stati a lungo nella loro metà campo ma non siamo riusciti a segnare. Il primo gol? Non si può concedere perché l'avversario non fa niente per segnare. Gli episodi ci stanno penalizzando oltremisura, ripeto, il Torino deve fare gol perché fa qualcosa di importante. E' una lezione che ci servirà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/fsc/red 12-Mar-23 15:22