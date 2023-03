Calcio: Serie A. Italiano “Risultato meritato, siamo in crescita”

"Non vogliamo staccare la spina", dice il tecnico viola CREMONA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva in campionato per la Fiorentina salutata con soddisfazione dal tecnico viola Vincenzo Italiano. "Sono contentissimo per questa vittoria perché non è mai facile vincere e in questo momento non è mai facile preparare le partite con pochissimi allenamenti ma sto vedendo grande partecipazione di tutti – dice nel post partita -. Merito dei ragazzi perché le cose le proviamo e riproviamo, ma certe letture e certe intuizioni come in occasione del secondo gol ti danno una bella spinta. Il secondo gol è merito dei ragazzi. Nell'ultimo questo d'ora abbiamo sofferto un po' ma siamo stati attenti e il risultato è meritato". Dal punto di vista fisico, nonostante le fatiche di Conference, è apparsa una Fiorentina brillante. "Stiamo bene a livello fisico e tutti hanno una condizione ottimale a parte qualcuno. Anche queste vittorie ci permettono di sentire meno la fatica e di arrivare alle prestazioni con maggiore serenità. Oggi – spiega Italiano – diversi giocatori non hanno giocato tutta la gara intera perché non ce l'avrebbero fatta. Nell'ultimo quarto d'ora la Cremonese è cresciuta ma ho visto i miei ragazzi lanciarsi sui palloni per evitare il gol. Siamo in crescita e in fiducia. Ora testa alla Turchia alla quale arriviamo in fiducia". Terza gara senza gol incassati nelle ultime quattro. In più quinta vittoria tra campionato e coppa. Cosa è cambiato? "La crescita individuale di tanti ragazzi e il fatto che dietro stiamo coinvolgendo tutti questa striscia di risultati può durare. Siamo ancora dentro a tre competizioni a marzo e questo per noi è motivo di orgoglio. Non vogliamo staccare la spina – sottolinea -. Quanto alla difesa che incassa poco batto sul fatto che se ci convinciamo che l'applicazione è necessaria si innalza la possibilità di ottenere clean sheet. Nel momento in ci ogni singolo difensore mette qualcosa in più arriviamo a questi risultati". Mandragora è stato protagonista all'andata e anche oggi. "Sono contento perché sta crescendo, è arrivato in un metodo di gioco diverso rispetto a quello che stava imparando. Adesso – evidenzia – ha la testa più libera, conosce meglio i compagni e capisce meglio lo sviluppo del gioco. Sta dando una grossa mano, arriva al tiro e la crescita collettiva nasce proprio dalla crescita di singoli come lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/fsc/red 12-Mar-23 17:47