Calcio: Serie A. Juric “Partita attenta, classifica fantastica”

"Vedremo dove possiamo arrivare. Radonjic? Ha talento, ha fatto bene" LECCE (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi nel fare due gol subito, dopo di che non è stata di certo una partita fantastica. Ci siamo chiusi bene, controllavamo abbastanza. E' stata una partita ottima per un periodo poi è stata una buonissima gestione, sicuramente la partita non è stata esaltante. Potevamo fare qualcosa in più. Radonjic? E' un ragazzo di grande talento che finora non si era espresso bene, ha avuto dei cali, dei bassi ed alti. Oggi, invece, ha fatto un bel lavoro per tutta la partita". Lo ha affermato il tecnico del Torino, Ivan Juric, al termine della partita di Lecce. "Ora la classifica nostra è fantastica, vediamo dove possiamo arrivare. Il Napoli? La miglior squadra da quando sono in Italia – ha aggiunto parlando del prossimo avversario -. Il lavoro del direttore Giuntoli e del mister Spalletti è evidente". 12-Mar-23