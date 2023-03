Calcio: Serie A. Palladino “Coraggio e personalità nella reazione”

Il tecnico del Monza: "Abbiamo dato continuità alla prestazione contro l'Empoli". VERONA (ITALPRESS) – "Sotto di un gol non era semplice, i ragazzi hanno reagito bene, hanno avuto coraggio e personalità. Mi è piaciuto l'atteggiamento per provare a vincere, non ce l'abbiamo fatta ma siamo soddisfatti per aver dato continuità alla prestazione contro l'Empoli". Così il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo l'1-1 ottenuto dai brianzoli in casa del Verona. "Abbiamo sofferto un po' la loro pressione alta – spiega ancora l'allenatore del Monza -. Noi potevamo far meglio perché c'era spazio per giocare, c'erano linee di passaggio e soluzioni, non abbiamo fatto le scelte giuste, ma è merito anche del Verona che ci ha preso alto". "Nella prima mezzora – prosegue Palladino – abbiamo sofferto poco e nulla a parte qualche calcio d'angolo e una ripartenza. Dopo abbiamo preso le misure, abbiamo giocato bene e nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita alzando il baricentro. Con un gruppo di ragazzi così è facile allenare. Hanno come mentalità e spirito la voglia di giocarsela con chiunque uscire. Questo dà grande soddisfazione a me come allenatore e mi dà motivazione per continuare a lavorare così". "Non guardiamo avanti, non so dove possiamo arrivare; noi vogliamo giocarcela con chiunque. Dobbiamo continuare su questa strada, possiamo fare un grande campionato da qui alla fine. Petagna? Abbiamo fatto un grande lavoro con lui, è arrivato dopo 1, 2 stagioni in cui ha giocato poco. Inizialmente faceva un po' fatica, ora sta bene fisicamente, è il nostro punto di riferimento davanti. Sta lavorando molto bene, oggi ha fatto una grandissima partita. E' uno che viene a legare con i centrocampisti, gli sto chiedendo di lavorare anche per il gol e si sta impegnando tanto, ci sta arrivando vicino: sono sicuro – conclude il tecnico del Monza – che si sbloccherà e sarà un attaccante davvero fondamentale per noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/pdm/red 12-Mar-23 17:41