Calcio: Serie A. Zaffaroni “Peccato aver incassato subito l’1-1”

Il tecnico del Verona: "Abbiamo fatto tante cose buone durante la gara". VERONA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto tante cose buone all'interno della gara, l'aspetto negativo è non essere riusciti a mantenere il vantaggio perché abbiamo preso subito il gol dell'1-1 e questo ha pesato dal punto di vista psicologico e condizionato il finale del match". E' questa l'analisi del tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, a proposito del pareggio interno ottenuto dagli scaligeri, per 1-1, contro il Monza. "Affrontavamo una squadra contro cui è molto difficile giocare, ha grande qualità nel palleggio, oggi trovavano questa palla su Petagna che faceva salire i compagni – spiega l'allenatore del Verona -. Un'avversaria complicata, non sono un caso i punti che ha in classifica e il campionato che sta facendo. Sono soddisfatto di quello che ho visto, ma consapevole che ci sono cose da migliorare. Dobbiamo crescere, adesso abbiamo una gara importantissima domenica e dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose perché sono 11 partite che giochiamo con grande pressione". "La posizione di classifica in cui siamo impone di affrontare ogni sfida sapendo che non puoi sbagliare, questo provoca un grande dispendio di energie, bisogna recuperare e fare un ultimo sforzo domenica prima della sosta. Per riuscire a portare a casa la salvezza – prosegue Zaffaroni – bisogna imparare a convivere con la pressione. I ragazzi stanno facendo bene, abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo isolarci da tutto senza guardare la classifica e cosa fanno le altre squadre: è molto difficile ma dobbiamo riuscire a far questo". "Verdi ha caratteristiche ottime dal punto di vista individuale, sa saltare l'uomo nell'uno contro uno, ha qualità di calcio, soluzioni sulle palle inattive: è un giocatore importante, sono contento abbia fatto una grande prestazione e il gol, che fa semper bene agli attaccanti. Djuric ha caratteristiche uniche, ci sono determinate palle da gestire e solo lui è capace di farlo. Oggi recuperava dopo l'infortunio, ha fatto una parte di gara bene, per noi è un giocatore determinante", conclude il tecnico del team veneto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/pdm/red 12-Mar-23 18:04