Calcio: Champions. Inter, risentimento al gemello mediale per Gosens

L'esterno nerazzurro non è a disposizione per il ritorno degli ottavi di finale in casa del Porto APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Simone Inzaghi non avrà a disposizione Robin Gosens per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto. L'Inter, infatti, ha reso noto che il giocatore "si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 13-Mar-23 12:24