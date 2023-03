Calcio: Torino. Cairo “Come voto 7+, voglio rinnovo Juric”

"Stiamo parlando e stiamo facendo un ragionamento sul rinnovo, ma non è una questione urgente". ROMA (ITALPRESS) – "Il Torino finora merita un 7+. C'è un bel mix di giovani e calciatori più esperti. E tanti giocatori stanno crescendo. Mi aspetto di vedere Juric sulla panchina della prossima stagione, c'è ancora un altro anno di contratto. Stiamo parlando e stiamo facendo un ragionamento sul rinnovo, ma non è una questione urgente. Da parte nostra c'è la voglia di andare avanti, lui sta facendo una riflessione. Credo che un progetto del genere debba essere almeno triennale, se non di più". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. La squadra granata viene dalla vittoria per 2-0 di Lecce che vale l'ottavo posto in classifica a 37 punti: "L'Europa? Ad inizio campionato non abbiamo fissato obiettivi – spiega Cairo -. Vogliamo fare una buona stagione e far crescere i giovani. Ragioniamo passo dopo passo. Oggi siamo all'ottavo posto e a 5 punti dall'Atalanta, non siamo lontani da obiettivi importanti e possiamo avere qualche ambizione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 13-Mar-23 14:27