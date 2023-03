Premi: Ethisphere riconosce illycaffe’ come una delle ‘World’s most ethical companies’

(Adnkronos) – illycaffè, leader globale per il caffè sostenibile di alta qualità, è stata riconosciuta da Ethisphere, leader globale nella definizione e nell’avanzamento degli standard delle pratiche commerciali etiche, come una delle aziende più etiche al mondo del 2023. E’ l’undicesimo anno consecutivo che illycaffè riceve questo riconoscimento ed è tutt’ora l’unica azienda italiana inserita nella lista del ‘2023 World’s most ethical companies’. Nel 2023, sono state premiate 135 aziende di 19 paesi e 48 diversi settori. “Siamo orgogliosi di essere presenti per l’undicesimo anno consecutivo, unica azienda italiana, nella lista delle società più etiche al mondo: un riconoscimento che premia il nostro impegno come azienda familiare che da 90 anni coltiva l’etica di impresa di generazione in generazione”, ha affermato Andrea Illy, presidente di illycaffè. “Un risultato raggiunto anche grazie alle capacità del management, che ha saputo tradurre questo impegno nella gestione quotidiana del business. illycaffè sta correndo a pieno ritmo verso la carbon neutrality nel 2033 attraverso l’agricoltura rigenerativa e l’economia circolare”, ha continuato

“L’etica è importante. Le organizzazioni che si impegnano per mantenere l’integrità aziendale attraverso programmi e pratiche solide non solo elevano gli standard e le aspettative per tutti, ma hanno anche migliori prestazioni a lungo termine”, ha dichiarato Erica Salmon Byrne, ad di Ethisphere. “Continuiamo a essere ispirati dai vincitori del premio ‘World’s most ethical companies’ e dalla loro dedizione nel creare un impatto reale a favore dei loro stakeholder attraverso un modello di leadership basata sui valori. Congratulazioni a illycaffè per fare parte delle ‘World’s most ethical companies'”.

Basata sul Quoziente Etico® di proprietà di Ethisphere, il processo di valutazione per ‘The world’s most ethical companies’ include più di 200 domande sulla cultura, le pratiche sociali ed ambientali, le attività di etica e compliance, la governance, l’attenzione alla diversità, le iniziative a supporto di una forte value chain. Il processo rappresenta una struttura operativa che aiuta ad acquisire e codificare le pratiche principali delle aziende nel mondo. L’elenco completo dei premiati di quest’anno è disponibile sul sito web World’s Most Ethical Companies, all’indirizzo https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.